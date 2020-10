'Covid e scontri di piazza, al Governo manca la politica'

"Siamo certamente rassicurati dalle parole del ministro dell'Interno laddove ha affermato che non ci sono evidenze di strategie uniche eversive nel Paese. Tolto questo, l'intervento del ministro ci è apparso algido, freddo, ci sembra che guardi al dito dell'eversione e non alla luna del disagio sociale che e' montato nell'Italia". Lo ha detto il senatore di Forza Italia, Franco Dal Mas, intervenendo in Aula dopo l'informativa del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese sugli scontri di piazza.

"Non ci può bastare questa rassicurazione, noi vogliamo essere rassicurati sul piano politico - ha aggiunto - E' la politica, arte dell'anima che si esercita con la legislazione e la giustizia, che e' mancata nell'azione di questo esecutivo che agisce sotto l'impeto della paura e senza avere la capacita' di guardare lontano. Noi di Forza Italia, come ha ripetuto anche oggi il presidente Berlusconi saremo pronti a votare i provvedimenti per fronteggiare la pandemia, se saranno sostenibili".