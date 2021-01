'Covid, Fedriga è l'unico che deve vergognarsi'

“Il vaso ora è colmo: siamo la peggiore Regione d'Italia per percentuale di contagi e morti e la colpa è sempre di altri: un giorno devono vergognarsi l'Europa e il Governo, il giorno dopo i cittadini indisciplinati o sindaci e medici che chiedono risposte. L'unico che deve vergognarsi, che dovrebbe chiedere scusa è Fedriga. Noi abbiamo provato ad essere responsabili, a fare proposte, a pensare ai cittadini prima di tutto, abbiamo visto solo polemiche e propaganda” Così il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, che il presidente della Regione Massimiliano Fedriga ha attaccato la mappa del rischio nazionale e quella europea, accusando l'opposizione di “parlare male del Fvg”.

“Lo diciamo chiaro: se ora stiamo peggio della Lombardia è colpa di Fedriga, è colpa – continua il segretario dem - di un'estate intera passata a raccontare che eravamo ‘i migliori’ mentre si potevano per tempo organizzare ospedali e case di riposo Covid, potenziare il tracciamento, dotare la nostra sanità del personale necessario. E’ ora di finirla. Chi si faceva bello per aver chiuso le scuole per primo e il giorno dopo scendeva in piazza contro le chiusure e la zona arancione? Che fiducia e che messaggi il presidente della Regione ha dato ai cittadini? Chieda scusa e dia una risposta almeno ora dicendo a tutti come siamo finiti in fondo a tutte le classifiche”.

“Smetta per un momento di fare il leghista e faccia il presidente, parli – aggiunge Shaurli - con chi il virus lo ha vissuto direttamente o con i propri affetti, chieda quanto si sono sentiti abbandonati, chieda che terrore si prova a pregare di non finire in ospedale, dove magari c'è un eroico medico per 120 pazienti gravi. Chieda quanti tamponi a pagamento hanno dovuto fare le famiglie, spesso facendosi da soli il tracciamento che non fa la Regione. Forse ascoltando i cittadini che dovrebbe governare Fedriga capirà a chi deve dire ‘vergogna’”.