'Covid, Fvg tra gli ultimi per la gestione'

“La narrazione dei ‘migliori’ della Giunta Fedriga s'infrange contro l'opinione dei cittadini del Friuli Venezia Giulia, che collocano la regione al quart'ultimo posto in Italia per la gestione dell'emergenza, peggio della Lombardia e di gran lunga la peggiore Regione del nord. Non va tanto meglio il giudizio sul piano vaccinale, che vede il Fvg al 14esimo posto in Italia, nonostante passerelle e comparsate di Fedriga, proclami che esibiscono numeri sempre fantastici e problemi sempre colpa di altri, a partire dai nostri medici. Ai sondaggi va sempre dato il giusto peso, ovviamente a tutti, ma se questo rispecchia anche solo in parte la realtà, la giunta Fedriga è di fronte a un forte motivo di riflessione”.

Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, commentando un sondaggio EMG Different eseguito per Adnkronos e pubblicato lo scorso 15 aprile sul sito della Presidenza del Consiglio.