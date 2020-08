'Covid, il centrodestra abbassi i toni'

"Dalla Giunta Fedriga e dal centrodestra deve venire un immediato abbassamento dei toni da campagna elettorale permanente. I dati sui contagi non consentono nessuna speculazione ma solo un aumento dell'attenzione proporzionato alla situazione. Basta tentare di distrarre parlando di migranti-untori, creando invece condizioni di sicurezza per tutti. E basta attacchi al Pd che chiede di badare ai rischi veri: chi ha sbagliato sulle discoteche non è il caso ora dia lezioni". Lo afferma la deputata Debora Serracchiani, commentando la crescita odierna di casi Covid in Fvg, di cui un terzo dalle discoteche.