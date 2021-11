'Covid, il Governo intensifichi i controlli al confine sloveno'

“Rivolgo un appello al Governo perché valuti cosa fare per potenziare i controlli ai confini con Paesi con alta incidenza di casi Covid: confido che si agisca con solerzia in particolare alla frontiera italo-slovena. Ne va della salute dei cittadini della regione Friuli-Venezia Giulia e anche, in prospettiva, della tenuta di un sistema economico che è in ripartenza”. Lo ha detto il deputato di Forza Italia Roberto Novelli intervenendo in aula per sollecitare una intensificazione dei controlli sul confine italo-sloveno.

“La situazione del FVG, che con ogni probabilità ci vedrà passare in zona gialla, è peculiare, in quanto vera e propria porta con l'Est Europa, dove la pandemia sta dilagando. La Slovenia, per esempio, registra un'incidenza di casi di positività al COVID superiore a 1.000 casi ogni 100 mila abitanti, lo stesso dell'Austria, che, a differenza della Slovenia, ha annunciato un lockdown. In Friuli-Venezia Giulia si registrano 465 casi ogni 100 mila abitanti, secondo peggior dato dietro la provincia autonoma di Bolzano. Non credo sia una coincidenza, non per quanto riguarda, in particolare, la Slovenia: i valichi di frontiera sono quotidianamente varcati da migliaia di lavoratori transfrontalieri, con il conseguente rischio di importare contagi, di cui non abbiamo bisogno, oltre a quanto già avvenuto con le manifestazioni no-vax e no-green pass delle scorse settimane”, ha proseguito il deputato.

“Slovenia che registra una percentuale di test positivi che sfiora il 50 per cento e circa 3 mila casi al giorno e paga i pessimi risultati della campagna vaccinale, con appena il 58,7 per cento delle persone che ha completato il ciclo. Quando in Italia, nel 2020, ci fu il primo picco di contagi da COVID, la Slovenia non esitò a bloccare i valichi di accesso, con metodi che riportarono alla memoria i tristi tempi della Guerra fredda. Oggi che è la Slovenia, Paese confinante con il Friuli-Venezia Giulia, a registrare una pesante ondata di positivi, dovrebbe essere l'Italia a far sentire la sua voce”, ha concluso Novelli.