'Covid, il Sistema sanitario regionale rischia di implodere'

"Il presidente Fedriga ha molto di cui preoccuparsi. Si preoccupi perché il sistema di tracciamento non funziona, perché a causa della scarsità del personale non si riesce a fare il numero di tamponi necessari, perché per avere la risposta dei tamponi effettuati ci vogliono altri lunghi giorni, mentre i contagi si diffondono sempre più incontrollati, nelle scuole, negli ospedali, nelle case di riposo. Si preoccupi perché i tanto sbandierati 55 posti in più nelle Terapie Intensive sono almeno in parte posti virtuali, che non hanno un adeguato corrispettivo in medici e infermieri preparati per utilizzarli efficacemente. Fedriga si preoccupi perché i suoi assessori sostengono che il Trasporto Pubblico Locale è adeguato a evitare assembramenti di persone nelle ore di punta". E' la riflessione del responsabile Sanità del Pd Fvg Roberto Trevisan.

"Ma in quale iperuranio vive la giunta Fedriga? - continua Trevisan - Scendete giù in fretta, perché sta finendo la fortuna di essere una regione poco popolata dove è più facile mantenere naturalmente i distanziamenti e, se non prendete immediatamente i provvedimenti necessari, tra poche settimane il Sistema Sanitario Regionale rischia di implodere e ci ritroveremo a contare i malati che non si riuscirà a curare, e i morti. Usate il vostro ottimismo per moltiplicare le azioni efficaci, per tappare i buchi del sistema, invece di usarlo - conclude - per nascondere la polvere della realtà sotto il tappeto con il pensiero fisso ai sondaggi elettorali".