'Covid, in Fvg ricoveri sotto controllo grazie ai vaccini'

“Oggi il numero di ospedalizzazioni è sotto controllo: questo ci fa ben sperare ed è la dimostrazione oggettiva che la campagna vaccinale sta funzionando”, ha detto il governatore Massimiliano Fedriga, facendo il punto della situazione Covid in Fvg ospite questa mattina su Radio 24. “Dobbiamo convincere sempre più persone a vaccinarsi, non solo per la salvaguardia della loro salute, ma anche per un senso di responsabilità collettiva verso chi soffre di altre patologie”.

“Non dobbiamo dare per scontata l’attuale situazione, che resta sotto controllo: dobbiamo avere consapevolezza e responsabilità. I vaccini tutelano salute ed economia. Bisogna evitare la lotta tra bande e la radicalizzazione dello scontro. Io sono favorevole al Green Pass, ma trovo sbagliato colpevolizzare chi ha dei dubbi o ha paura di vaccinarsi”, ha poi aggiunto Fedriga.

“A Trieste le proteste ormai riguardano in modo molto marginale i portuali: la grande maggioranza sono no Green Pass, in arrivo anche dal resto d’Italia. Non c’è una verità assoluta sul Green Pass, ma sicuramente c’è sui vaccini. Questo è il momento in cui le istituzioni devono stare unite. Oggi? Siamo sicuramente più liberi di un anno fa”.

In merito all’ipotesi di lockdown per i non vaccinati, il governatore Fvg non ha dubbi: “Oggi non vedo questa necessità. Nel nostro Paese il tasso di vaccinazione è tra i più alti d’Europa e per questo dobbiamo ringraziare i cittadini. Anche nei territori dove le percentuali sono più basse, siamo ben al di sopra di molti altri Stati”.