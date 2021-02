'Covid, in Fvg si sono sovrapposte seconda e terza ondata'

In Consiglio regionale, il Presidente Massimiliano Fedriga ha fatto il punto, a 360 gradi, sull’emergenza Covid, partendo dai numeri. “La seconda ondata – ha ricordato Fedriga – ha registrato un notevole aumento delle ospedalizzazioni, specie in area medica. Il 10 gennaio abbiamo registrato il picco con 703 ricoverati negli altri reparti. Negli ultimi sei giorni c’è stata un’importante diminuzione (96 posti in meno)”.

“Su questi numeri, la task force guidata dal professor Barbone ipotizza – come sapete, è difficile avere certezze – che in Fvg, come in Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige e Slovenia, la seconda e la terza ondata siano state molto ravvicinate, rispettivamente ai primi dicembre e a inizio gennaio, sostanzialmente senza soluzione di continuità”.

Ampio spazio è stato quindi dedicato alla campagna vaccinale. “Su AstraZeneca è in corso il confronto. L’Aifa lo ha consigliato per la popolazione tra i 18 e i 55 anni. Domani è in programma una nuova riunione delle Regioni con il commissario Arcuri per valutare le modalità della sua somministrazione. Questo dato farà ovviamente rivedere i parametri della campagna vaccinale come decisa dal Parlamento”, ha spiegato Fedriga.

“Il Fvg sta cercando di far capire che la distribuzione per gli Over 80 (in particolare di Pfizer e Moderna) va fatta in base al target e non alla popolazione regionale. Se AstraZeneca verrà approvato per il personale scolastico, anche qui le consegne dovranno avvenire in base ai numeri effettivi”.

Fedriga ha poi annunciato i numeri delle prossime forniture “che vanno presi con le dovute cautele. Questa settimana (1-7 febbraio) ci attendiamo 14mila dosi di Pfizer e 1.300 di Moderna. Dall’8 al 14 febbraio sono attese 10.530 dosi di Pfizer (numeri calcolati ancora su popolazione, quindi forse potrebbe esserci un lieve aumento). Per AstraZeneca non abbiamo ancora numeri precisi, ma dovremmo ricevere circa il 2% delle 428mila dosi nazionali. Dal 15 al 21 febbraio non ci sarà Moderna, mentre sono circa 11.500 dosi di Pfizer e altre 12mila per la settimana successiva, nella quale tornerà anche Moderna”.

“Per noi il vero argine nella lotta alla pandemia è quando riusciremo a vaccinare gli ultra 65enni e chi ha patologie. Ricordo, poi, che non è ancora arrivato il personale aggiuntivo promesso, almeno 106 unità subito; alle aziende sono arrivati nominativi per 56 persone, quindi continueremo a usare il nostro personale del sistema sanitario”.

“Sulla mortalità: è un dato che chiaramente ci preoccupa. Il Fvg, con un tasso dello 0,19% di decessi Covid rispetto alla popolazione, si colloca dopo Valle d’Aosta (0,32%), Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia e Trento, a conferma che tutto il Nord Italia è stato duramente colpito. Dobbiamo fare del nostro meglio per tutelare le fasce più fragili e sappiamo che la soluzione ce la offre la vaccinazione. Per questo il rallentamento della campagna mi preoccupa, anche per l’economia. Abbiamo sempre cercato di agire tenendo in equilibro salute e riduzione dei danni economici. Come sapere abbiamo varato diverse misure di ristoro che non possono essere sufficienti ma, proporzionalmente agli abitanti, siamo la Regione che ha fatto di più. Questa sarà la sfida più importante: tenere la situazione sotto controllo”, ha detto ancora Fedriga, ricordando anche il senso della nuova ordinanza, che punta proprio a evitare assembramenti.

In merito ai focolai, escludendo le comunità chiuse (come le case di riposo), i tre principali punti di diffusione “sono nell’ordine lavoro, scuola e ospedali. E proprio per questo la scuola ci ha visto decidere con una scelta di responsabilità per rimandare la riapertura. A gennaio, con un’incidenza di 400 casi ogni 100mila non ce lo potevamo permettere. Ho poi percepito che ci fosse uno scontro interno al Governo tra ministero dell’istruzione e della salute e noi abbiamo seguito la linea di prudenza di Speranza”.

“Adesso dobbiamo tenere la massima cautela e monitorare la situazione per capire se potremo proseguire, come speriamo, in presenza fino alla fine dell’anno. Mi preme poi dire che è stata sbagliata la contrapposizione tra scuola e attività produttive: il diritto al lavoro e all’istruzione devono viaggiare di pari passo. Io rivendico l’interlocuzione per tutelare qualcuno che non ha commesso nessun reato se non quello di chiedere di poter lavorare. Questa sarà la sfida della politica da qui ai prossimi mesi”.

Fedriga si è poi concesso un attacco, neanche troppo velato, al post di Spitaleri che aveva utilizzato la foto di un pagliaccio. “Lo trovo fuori luogo… Io ho sempre tenuto un comportamento istituzionale”.

“C’è un grave problema: perché è stato fermato l’utilizzo dei monoclonali sperimentali? Noi avevamo avuto già in autunno la possibilità di testarli gratuitamente. E anche la Germania ha comprato 200mila dosi per la sperimentazione. Stiamo facendo pressione sul Governo. Oggi Speranza – superando i problemi burocratici – speriamo possa dare il via libera a questa arma terapeutica fondamentale, che ha dato risultati importanti specie nello stadio iniziale. Non possiamo aspettare lo sviluppo degli italiani. Usiamoli il prima possibile”.

Infine, sui vaccini: “I tagli non sono responsabilità del Governo o di Arcuri, ma ci sono stati gravi ritardi a livello europeo. Non è possibile che l’Ue con la sua forza e capacità contrattuale sia qui a denunciare le aziende… Noi lavoriamo per trovare soluzioni e mi premurerò di informare il Consiglio. Sulla zona gialla: non è una medaglia o una promozione, è la fotografia della situazione attuale. Dobbiamo usare la cautela perché tornare in arancione con i nuovi parametri è più facile… Non è un liberi tutti e con le scuole aperte serve la massima attenzione”.