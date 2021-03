'Covid, in un momento drammatico Pd sempre propositivo'

"Il momento è drammatico, i numeri della nostra Regione sono terribili e lo stress della nostra sanità è sotto gli occhi di tutti. Questo è l'unico pensiero del Pd, da oltre un anno continuiamo a proporre anche a chi non vuole ascoltare. Abbiamo offerto e chiesto collaborazione quando ancora la Lega raccontava che eravamo 'i migliori del mondo', non solo ora che registriamo i dati peggiori d'Italia per decessi e contagi. Non smetteremo di fare la nostra parte". Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, a fronte dell'emergenza sanitaria connessa all'aumento dei contagi in Fvg.

"Mentre alcuni - ricorda Shaurli - andavano in piazza a chiedere di aprire tutto, noi chiedevamo ufficialmente ospedali e Rsa Covid, chiedevamo di potenziare il tracciamento, chiedevamo un piano specifico per tamponi e protocolli nelle nostre scuole. Quanto le nostre proposte siano state ascoltate, forse il coordinatore Dreosto da Bruxelles non l'ha percepito ma forse può percepire se o con quanto ritardo sono state attuate".

"Noi continueremo - dichiara il segretario dem - e chi non sa o non vuol vedere ciò che propone il Pd, si occupi del suo partito o almeno chieda di iniziare un confronto reale sull'uso delle risorse europee. Perché non so quali notizie arrivino a Dreosto ma qua risulta che non una nostra Università, non un sindacato o rappresentanza di categoria sia stata finora coinvolta".