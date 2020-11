'Covid, indicazioni chiare e univoche ai cittadini'

“In momenti come questo non ci interessano contrapposizioni a prescindere. Il Pd lo aveva già dimostrato approvando e sostenendo la chiusura anticipata delle scuole mesi fa e lo ribadisce ora guardando con favore all’accordo fra Regioni. E’ necessario però dare indicazioni chiare e univoche ai cittadini, lo chiedono i medici e lo richiede la situazione. Basta partecipare a manifestazioni di piazza contro le chiusure: tutti dobbiamo impegnarci e avere comportamenti conseguenti per evitarne altre di chiusure. Tutti dobbiamo impegnarci, per dare le necessarie risposte sanitarie alle tante famiglie ancora preoccupate e disorientate e per iniziare a costruire la ripartenza insieme alle forze migliori della nostra Regione”. Lo scrive in una nota il segretario regionale del Pd Fvg Cristiano Shaurli, in merito ai provvedimenti restrittivi che saranno saranno previsti dall'ordinanza annunciata per domani dalla Regione Friuli Venezia Giulia.