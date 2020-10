'Covid, l'Ue chiarisca i finanziamenti a Wuhan'

“L’Ue deve fare chiarezza sui finanziamenti al laboratorio di Wuhan. Come emerso recentemente, l’Istituto di virologia cinese, situato nell’epicentro dell’epidemia Covid, ha beneficiato di finanziamenti europei. Nel 2015 e nel 2019 la Commissione Europea ha infatti elargito rispettivamente 73.375 e 87.436 euro in favore dell’Istituto nell’ambito del programma di finanziamento per la ricerca Horizon 2020”.

Lo scrivono in una nota gli europarlamentari della Lega Elena Lizzi e Marco Dreosto, firmatari dell’interrogazione alla Commissione europea firmata da tutti gli europarlamentari del Carroccio.

“Inoltre un progetto per il controllo delle epidemie di virus, avviato il 1 gennaio 2020, starebbe finanziando l’Istituto con ulteriori 88.433,75 euro. Il programma Horizon 2020 – spiegano gli europarlamentari - prevede che la Commissione Ue controlli i partecipanti al progetto fino a due anni dopo il pagamento. In questo momento, su argomenti così delicati, è necessaria e obbligatoria la massima trasparenza”.

“Abbiamo presentato un’interrogazione alla Commissione Europea per sapere se il meccanismo di controllo e verifica sia stato attivato e con quali esiti, nonché per sollecitare più efficaci controlli nella fase successiva ai finanziamenti. Inoltre, considerati i danni al nostro mercato interno derivanti dal commercio di medicinali contraffatti provenienti dalla Cina, chiediamo perché l’Ue continui a finanziare questi programmi di ricerca”, concludono Lizzi e Dreosto.