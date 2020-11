'Covid, non dare segnali sbagliati a cittadini'

“Siamo in una situazione ad alto rischio e bisogna mantenere i nervi saldi, non cominciare a dare segnali sbagliati ai cittadini, come la sensazione che siamo fuori o che stiamo uscendo dalla crisi. Le Istituzioni hanno molti modi di comunicare l’emergenza e spero non si sceglierà quello della scorsa estate, quando molti hanno fatto credere a un ‘liberi tutti’ che stiamo pagando ancora adesso. Non è il momento di attaccarsi allo zero-virgola di un Rt per rifare errori che costano vite e posti di lavoro”. Lo afferma la presidente della commissione Lavoro della Camera Debora Serracchiani, commentando la bozza del report del Ministero della Salute e dell’Iss con gli indici di contagio Rt delle Regioni.