'Covid, non è il momento delle polemiche'

"Fare opposizione è un ruolo certo meno gratificante che governare, ma certamente meno difficile. Comprensibili quindi le polemiche mosse dal centrosinistra in Friuli-Venezia Giulia sulla gestione dell’emergenza Covid. Comprensibili ma non giustificabili. Perché la Regione in questi difficili e drammatici mesi ha dimostrato capacità di reazione, prevenzione e adeguamento alle indicazioni provenienti da Roma, ad esempio aumentando adeguatamente – assieme ali soli Veneto e Val d’Aosta – i posti letto in terapia intensiva o cercando di ridurre il meno possibile gli screening oncologici". Lo scrive in una nota il deputato di Forza Italia Roberto Novelli, commentando il botta e risposta tra centrosinistra e centrodestra sulla gestione sanitaria della pandemia.

"Ci sono state alcune criticità? Certo, e non potrebbe essere altrimenti. Sono le stesse criticità incontrate da regioni guidate dal centrosinistra, come ad esempio la Toscana. In un momento difficile come questo credo sia quantomai opportuno un surplus di responsabilità: l’opposizione svolga il suo compito, ma credo farebbe un servizio ai cittadini se declinasse le critiche in sollecitazioni e proposte e non come attacchi speculativi; il centrodestra continui sulla strada intrapresa senza alzare muri di fronte all’opposizione, come ha invece fatto in questi mesi il governo nazionale", conclude Novelli.