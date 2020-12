'Covid, non è tempo di mezze misure'

"Il balletto di dichiarazioni e annunci sulle misure da adottare per contenere la diffusione del virus sta diventando surreale: da un lato si creano aspettative, presto disattese, nei confronti dei cittadini e delle categorie economiche, molte delle quali in ginocchio", scrive in una nota il deputato di Forza Italia Roberto Novelli.

"Dall’altra sembrano passare in secondo piano le dimensioni di una tragedia: contiamo ogni giorno centinaia di morti, e altri drammaticamente ne conteremo. Non si tratta di essere apocalittici ma realistici. Quanto è costata in termini di cure sanitarie la pandemia? Quanto costerà nei prossimi mesi se non interveniamo subito per arginare un purtroppo probabile incremento di casi? Chi ha la responsabilità di governare se l’assuma fino in fondo e prenda le decisioni, anche le più impopolari, per diminuire la portata di questa tragedia. I denari che risparmieremo limitando i ricoveri destiniamoli ai lavoratori e alle imprese in difficoltà. In un momento come questo non esistono grigi, esiste il bianco o il nero", conclude Novelli.