'Covid, non superare la scienza con valutazioni politiche'

"Il presidente Mattarella sollecita tutti a rendersi conto della gravità della pandemia. La Conferenza delle Regioni, con toni equilibrati, chiede una doverosa interlocuzione con il Governo. Alla luce dei dati di queste ore, nessuno parla di alleggerire presidi contro il Covid19, salvo qualche improvvido Presidente di Regione. Ma non è cosi che si risponde all’appello del presidente della Repubblica: non è chiedendo di superare la scienza con valutazioni 'politiche' che si combatte la pandemia, né lanciando il messaggio che ci sia un 'cattivo' che vuole punire imprese o cittadini e un 'buono' che li difende. In questo momento, si vede chi pensa al futuro della comunità e chi è invece solo preoccupato del consenso proprio o della propria parte". Lo afferma il componente della commissione Paritetica Stato-Regione Fvg Salvatore Spitaleri, a proposito delle dichiarazioni del presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, che oggi in merito ai parametri di rischio ha detto che "la decisione finale che non può che essere di carattere politico".