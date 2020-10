'Covid, ognuno faccia la sua parte'

“Fedriga ringrazi il Pd del Friuli Venezia Giulia che è davvero responsabile e non si fa tentare dall'imitare lo sciacallaggio che attuano Salvini e la Lega a Roma: argomenti non mancherebbero. Speriamo che stavolta abbia finalmente capito che la situazione non permette più il gioco di inseguire il consenso a poco prezzo. Nessuno prende decisioni a cuore leggero, soprattutto quando incidono fortemente sulla vita delle persone, a maggior ragione ognuno deve fare la sua parte”. Lo afferma la deputata Debora Serracchiani, alla luce dell'appello all'unità della comunità regionale lanciato dal presidente Fvg Massimiliano Fedriga.

“Da oggi in poi – aggiunge Serracchiani - basta recitare due parti in commedia, anche ieri, col presidente della Regione che va in aula a chiedere collaborazione all'opposizione mentre il suo assessore ai trasporti fa fronte a sproposito contro il Governo assieme ai suoi colleghi della Lega al nord. Oppure con l'assessore alla Sanità che, dopo aver deciso tutto in solitudine come sempre, adesso si appresta a spartire la responsabilità delle scelte più pesanti”.