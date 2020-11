'Covid, polemiche contro il Governo inutili e dannose'

"La seconda ondata del Covid va affrontata con estrema serietà e responsabilità, abbandonando inutili e dannose polemiche tra istituzioni e azioni propagandistiche contro il governo, tanto per cavalcare il disagio e le difficoltà che cittadini e imprese stanno vivendo. Tutto questo non serve a nulla, serve invece un coinvolgimento dei medici di medicina generale, un rafforzamento della sanità territoriale e il potenziamento della prevenzione". Lo afferma il vice capogruppo del Pd, Diego Moretti a margine della riunione odierna tra i presidenti dei gruppi consiliari e il presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga e l'assessore alla Salute, Riccardo Riccardi.

"L'incontro di oggi è stato utile per conoscere lo stato della situazione dei sistema sanitario regionale in questo momento così difficile. La situazione di stress del ssr (pur in presenza di dati complessivi sotto controllo) è un dato riconosciuto dagli stessi vertici della Regione, e bene ha fatto il Governo nazionale, con l'ultimo dpcm, a scegliere la strade di differenziare le misure a seconda delle situazioni in cui si trovano le singole regioni".

Nel corso dell'incontro, prosegue Moretti "la richiesta del Pd è stata quella di un necessario rafforzamento del sistema sanitario territoriale per affrontare al meglio questa seconda ondata di covid. La pressione sui singoli territori rischia di essere molto pesante e bisogna quindi intervenire in modo da evitare i ricoveri in ospedale, senza abbassare la guardia sul rispetto delle regole".

Infine, su richiesta di Moretti, "il presidente Fedriga e l'assessore Riccardi, si sono impegnati a rendere periodici gli incontri con i capigruppo per fare il punto sulla situazione sul contrasto al covid, sperando si trasformi in un'occasione di confronto e di ascolto reciproco e non in monologhi che non servono a nessuno".