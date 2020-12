'Covid, siamo a uno spartiacque che chiede risposte e scelte'

“Il presidente Fedriga dovrebbe occuparsi della situazione critica in cui versano le nostre strutture sanitarie, dovrebbe rispondere alle richieste dei cittadini, preoccuparsi delle segnalazioni quotidiane di difficoltà nei tamponi, essere interlocutore dei sindacati dei medici e degli infermieri. Non ci si ricorda di essere presidente solo per i continui lamenti contro il Governo: è quando la situazione diventa più dura che ci si assume le massime responsabilità e ci si mette a disposizione, e non solo con appelli ai cittadini che avremmo voluto sentire molto prima al posto di manifestazioni di piazza fuorvianti”. Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, a fronte delle dichiarazioni del presidente della Regione sulla riduzione dell’indice Rt e sulla necessità di evitare un “abbassamento della soglia di attenzione da parte dei cittadini”.

Riguardo i dati forniti oggi, il segretario dem osserva che “purtroppo anche oggi sono registrati 52 decessi nella nostra Regione, ed è surreale venire a sapere che 18 decessi vengono solo oggi inseriti a sistema. Con oltre 700 positivi, con oltre l’1% della popolazione in isolamento, fra i dati peggiori d'Italia come percentuali di positivi sulla popolazione. Ben venga il richiamo a non abbassare la guardia ma ora basta chiacchiere, perché siamo a uno spartiacque che chiede risposte e scelte: le file delle ambulanze ne sono drammatico simbolo”.