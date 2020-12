'Cpr, il garante sia imparziale'

"Le dichiarazioni del Garante, riguardo i clandestini detenuti nel Cpr di Gradisca d'Isonzo, sono inaccettabili. Giustificare continui atti d'odio e di violenza, verbale e fisica, perpetrata da individui che hanno a loro carico precedenti con la giustizia non può essere il modus operandi di una figura che, invece, dovrebbe essere di garanzia. Si tutelino in modo imparziale anche gli operatori e le Forze di polizia, oppure qualche dubbio sulla reale utilità del ruolo del Garante potrebbe anche essere legittimo". Lo afferma in una nota il consigliere regionale Diego Bernardis (Lega), riferendosi "alle dichiarazioni rilasciate dal presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone, Mauro Palma, al termine della visita al Cpr di Gradisca".

"Parlare di 'tempo vuoto che può anche determinare frustrazione e violenza' è un atto - sottolinea l'esponente del Carroccio - che sminuisce il lavoro delle Forze dell'ordine. Per questo motivo, esprimo la mia totale solidarietà e vicinanza a donne e uomini in divisa che, in modo silente, sopportano le angherie e i soprusi di immigrati clandestini violenti e pregiudicati".

"Come già correttamente riportato dal Sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe), quelle del Garante sono parole non accettabili a difesa di immigrati clandestini entrati in maniera illegale nel nostro Paese e già autori di atti illegali. Tanto più - continua Bernardis - che i rimpatri di questi individui, oltre a essere estremamente onerosi per i contribuenti italiani, molto spesso vengono osteggiati dal loro Paese di origine attraverso complicate procedure burocratiche, poiché ritenuti pericolosi e immeritevoli di rientro".

"Fa riflettere che le presunte condizioni di invivibilità all'interno della struttura, tanto denunciate da diversi collettivi ed esponenti della sinistra, sono state invece smentite dallo stesso Garante. Ancora una volta - conclude la nota leghista - è emersa la faziosità della sinistra, poiché il Cpr di Gradisca è una struttura all'avanguardia in cui le condizioni di vita per i detenuti sono più che dignitose e, pertanto, le rivolte o gli atti violenti sono ancor più inaccettabili".