'Crisi del commercio, anche in Fvg decine di negozi chiusi'

“Ogni negozio che chiude è un’impresa in meno che dà lavoro e crea ricchezza. Ma non solo: ogni saracinesca che si abbassa è un colpo alla vivibilità delle città", scrive in una nota il senatore di Forza Italia Franco Dal Mas. "L’allarme che coinvolge anche il Fvg, era già stato lanciato prima della pandemia: nell’ultimo decennio il commercio al dettaglio nella nostra regione ha registrato una flessione di oltre il 20% dei negozi di commercio al dettaglio".

"Le chiusure forzate, il calo dei consumi e lo smart working hanno inferto un ulteriore colpo che stavolta non risparmia neanche bar, ristoranti e alberghi che, soprattutto nelle città, avevano retto. Sono decine i negozi che, nelle principali città del Friuli Venezia Giulia, non hanno riaperto o che non sanno quanto resisteranno perché le entrate ridotte non coprono neanche i costi di gestione. Tra questi l’affitto è la voce più rilevante, ed è su questa che il Governo deve intervenire, prorogando per almeno altri tre mesi il credito d’imposta sugli affitti commerciali e introducendo la cedolare secca per le locazioni non abitative, entrambe in grado di tutelare i commercianti e i proprietari dei fondi. Per il futuro la via non può che essere un calo della tassazione sulle locazioni in grado di determinare una ricontrattazione dell’importo del canone. La mia proposta di legge, presentata due anni fa, è a disposizione del governo: faccia presto", conclude Dal Mas.