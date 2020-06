'Crisi occasione per disegnare l'Italia che vogliamo'

In occasione dell'avvio della fase tre, ovvero dell'apertura agli spostamenti tra Regioni, il premier Giuseppe Conte ha organizzato una conferenza stampa per fare il punto della situazione e annunciare le prossime riforme, da realizzare anche con i fondi straordinari messi a disposizione dall'Europa.

"Il sistema di controllo sta fuzionando e anche il nostro indirizzo di procedere con aperture progressive, con un costante monitoraggio", ha spiegato Conte. "I numeri sono incoraggianti. Gli ultimi dati non segnalano situazioni critiche e i nuovi casi sono in costante diminuzione. La bella stagione offre grande attenzione per una socialità ritrovata. Ci meritiamo il sorriso e l'allegria, dopo settimane di duri sacrifici. Ma se siamo tra i primi Paesi a riaprire in sicurezza è perchè tutti insieme, responsabilmente, abbiamo acettato di modificare i nostri comportamenti. Le uniche misure oggi efficaci sono il distanziamento fisico e i dispositivi di protezione. Abbandonare questi comportamenti è sbagliato perchè il virus non è ancora sconfitto".

"Oggi anche i turisti europei possono visitare nuovamente l'Italia. E' in corso un grande lavoro diplomatico per assicurare che il nostro Paese torni a essere una meta ambita del turismo. Diciamo no a misure discriminatorie nei nostri confronti. Non è giusto che l'Italia paghi la sua grande trasparenza sulla gestione dell'emergenza e dei dati. Per questo i ministri stanno lavorando e sono sicuro che riusciremo a convincere i nostri amici d'Oltralpe".

"Dovremo promuovere il brand dell'Italia nel mondo. La bellezza del Paese non è mai andata in quarantena, ma dobbiamo fare i conti con l'emergenza economica e sociale", ha poi aggiunto Conte. "Abbiamo già stanziato 80 miliardi di euro per famiglie, lavoratori e imprese, pari a tre manovre. Ci rendiamo conto dei ritardi, per i quali ho chiesto già scusa, e stiamo lavorando per risolvere i problemi. Questo è solo l'inizio. Dovremo ancora dare risposte a diversi settori, grazie a nuove misure ancora più efficaci", ha detto Conte.

"La crisi deve essere l'occasione per disegnare il Paese che vogliamo e risolvere i problemi strutturali che si trascinano da tempo. Dovrà essere un nuovo inizio. Cito il Presidente Mattarella: dobbiamo agire nel segno della condivisione e della serità che caratterizzò l'impegno dei nostri padri e nonni nel dopoguerra".

"La Commissione europea, anche grazie al lavoro dell'Italia", ha ricordato Conte, "ha messo a disposizione un fondo straordinario di 750miliardi. Dovremo cogliere questa opportunità e saper spendere bene questi soldi. Sul progetto di Paese si misurerà la forza e la credibilità del sistema Italia. Stiamo già lavorando al nostro Recovery Plan. La parola d'ordine dovrà essere modernizzare. Dobbiamo lavorare per digitalizzare, contrastare l'economia sommersa grazie anche ai pagamenti elettronici, portare la banda larga a tutte le famiglie, sostenere le Pmi e rilanciare gli investimenti. Dovremo puntare sulle grandi reti, accompagnare il sistema verso una transizione energetica e un'economia sostenibile. Puntiamo sul diritto allo studio e sulla scuola. I tempi della giustizia non sono accettabili, quindi servono anche qui riforme urgenti. Occorre poi una seria riforma per combattere un fisco iniquo e inefficiente. Dovremo lavorare di più per sostenere le imprese e le persone rimaste ai margini, favorendo l'inclusione e il contrasto alle diseguaglianze. Altro tema cruciale è quello delle infrastrutture".

"La somma che l'Europa mette a disposizione non potrà essere considerata un tesoretto per il Governo in carica. Deve essere intesa come una risorsa per il Paese. Per questo punto a convocare al più presto tutti gli attori, dalle parti sociali alle associazioni di categoria, passando per le menti brillanti per raccogliere idee. Sarà una sorta di 'stati generali dell'economia' per disegnare queste misure", ha detto Conte.