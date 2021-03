'Critiche inconsistenti, Pd irresponsabile'

“L’inconsistenza delle critiche mosse da Shaurli al Presidente Fedriga dimostrano per l’ennesima volta l’irresponsabilità del PD regionale. Anche se all’opposizione, ci si aspetterebbe dal PD un minimo di ragionevolezza e collaborazione invece Shaurli continua a speculare per ragioni politiche evidenziando come la sua priorità sia attaccare la giunta regionale mettendo all’ultimo posto la tutela dei cittadini di questa Regione. Perché attacca solo Fedriga e non critica il compagno di partito Bonaccini che ha preso le stesse decisioni in Emilia-Romagna? È imbarazzante vedere un’opposizione tanto mal ridotta brancolare nel buio pur di attaccare la maggioranza. Un atteggiamento che sfiora il ridicolo se solo non ci trovassimo nel pieno di una pandemia". Lo dichiara in una nota l’europarlamentare e coordinatore regionale della Lega Fvg Marco Dreosto in seguito alle critiche mosse dal segretario regionale del Pd Fvg Shaurli successivamente alla conferenza stampa del Presidente Fedriga.