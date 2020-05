'Croazia e Austria chiudono, Governo debole'

"Croazia e Austria chiudono a turisti italiani: Governo debole nel tutelare la libertà di circolazione dei cittadini italiani. Il Ministro Di Maio aveva garantito apertura confini". E’ quanto dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto, che interviene con un’altra interrogazione sui blocchi disposti dai Paesi europei per impedire il transito degli italiani.

“Prendiamo atto – precisa Rizzetto - che quanto affermato dal Ministro degli esteri Di Maio dopo il vertice sui flussi turistici in Ue, non trova alcuna corrispondenza con l’attuale posizione assunta da Austria e Croazia. Il Ministro aveva espresso soddisfazione garantendo che non ci sarebbero stati corridoi turistici e che i confini europei sarebbero stati aperti senza penalizzare nessuno. Invece Austria e Croazia in aperto contrasto con tali dichiarazioni vogliono chiudere agli italiani come fossero degli untori e nonostante la fase di emergenza più grave sia superata. Di Maio intervenga tempestivamente per garantire con i fatti la libertà di circolazione fuori dai confini dell’Italia. Altrimenti sarà confermata la sua inconsistenza come Ministro degli esteri”, conclude il deputato.