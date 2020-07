'Crollo delle assunzioni, sostenere imprese e lavoratori'

“I dati Inps ci dicono che non c'è un secondo da perdere: si devono mettere in campo velocemente tutte le risorse disponibili a sostegno di lavoratori, imprese e famiglie. Le risorse europee ottenute ci permetteranno scelte strategiche e di lungo respiro, quelle nazionali arrivate anche nella nostra Regione ci hanno consentito di affrontare l’emergenza e mettere in sicurezza il bilancio. Ora, a partire dall’assestamento, anche la Regione deve fare la sua parte, subito e con coraggio. Non ci sono più scuse, non ci sono più colpevoli da trovare altrove: il Consiglio regionale, a cominciare dalla maggioranza di centrodestra, si riprenda le sue prerogative e si metta al fianco di lavoratori e imprese”. Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, commentando i dati dell'Osservatorio precarietà dell'Inps, che ha registrato 610mila posizioni in meno ad aprile, con un saldo pari a -499.000 nei rapporti a tempo determinato.