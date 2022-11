'Da Berlino a Gorizia-Nova Gorica'

"E' una di quelle date che si ricorda per tutta la vita", ricorda il Sindaco Rodolfo Ziberno. "Così atteso, così sperato, così fortemente voluto, quel 9 novembre del 1989 ci piombò addosso come uno tsunami positivo. Una gioia incontenibile, che rasentava l'incredulità. Ma davvero? Siiii, lo stanno picconando, una folla incredibile".

"Finalmente. Finalmente. 137 persone erano state uccise per aver tentato di oltrepassarlo. Centinaia di migliaia di persone spiate, a volte perseguitate, imprigionate, torturate. Le vite degli altri. Con il crollo del muro di Berlino siamo stati in molti a sperare che con esso fosse crollato definitivamente e per sempre anche quel malinteso senso di democrazia e libertà che aveva giustificato la sua costruzione e che stava alla base di un regime mascherato. Ciò che sta accadendo in Ucraina e il fatto che in alcuni paesi ancora i diritti civili siano una chimera dimostrano che c'è ancora molto da fare. E Gorizia e Nova Gorica su questo percorso verso la vera democrazia, la vera libertà, il vero rispetto per la diversità hanno raggiunto un'importante tappa vincendo assieme il titolo di Capitale europea della cultura. Siamo e vogliamo essere un simbolo positivo per l'Europa cui guardare per un futuro di pace e di libertà", conclude Ziberna.