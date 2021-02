'Da Draghi un buon punto di partenza'

“Da una minore burocrazia a un sistema che preveda più rimpatri, dal rilancio della nostra economia a una politica con più attenzione alla salute, il discorso di Draghi segna un buon punto di partenza. Mi ha fatto particolarmente piacere che sia stata citata l’importanza di creare delle condizioni favorevoli ai nostri giovani – futuro della nostra nazione – che devono affacciarsi a un mercato del lavoro in macerie. In politica estera, oltre a professare la naturale vocazione atlantista dell’Italia, sono stati citati anche i Balcani, area strategica per l’Italia e per il Friuli Venezia Giulia. Il riferimento ad informare i cittadini con sufficiente anticipo vuole segnare anche la discontinuità con il precedente governo e con una gestione sciagurata delle informazioni riguardanti le chiusure o aperture delle attività produttive. La Lega c’è. Ora bisogna lavorare tutti assieme per il rilancio della nostra amata Italia".

Lo dichiara in una nota l’europarlamentare e coordinatore regionale della Lega FVG Marco Dreosto che si è recato a Roma per un incontro con il Segretario nazionale Lega Matteo Salvini e dove ha incontrato anche il Ministro per le attività produttive Giancarlo Giorgetti.