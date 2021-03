'Da Fedriga scelte necessarie per la tutela dei cittadini'

"Le scelte del governatore Massimiliano Fedriga di limitare il contagio sono volte a tutelare la salute dei cittadini del Friuli Venezia Giulia, certamente chiedendo un sacrificio alle famiglie, agli studenti e alle attività, ma adottando le misure più efficaci possibili in un momento di criticità". Così una nota dei capigruppo e dei consiglieri regionali di Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Progetto Fvg/Ar, in cui ribadiscono come "le scelte operate si basino esclusivamente su dati certi concernenti la diffusione del contagio e conseguentemente del pericolo concreto, anche alla luce della presenza rilevata della variante inglese, di un incremento insostenibile dei casi sotto il profilo ospedaliero".

"La salute dei cittadini non può che essere la prima preoccupazione del governatore Fedriga e della Maggioranza che lo sostiene. È necessario agire con prudenza adesso per non incorrere in grosse difficoltà tra pochi mesi, quando la campagna vaccinale dovrà essere assolutamente a pieno ritmo per tutti i cittadini. Confermiamo con forza - si legge ancora nella nota - il sostegno alle scelte effettuate attraverso un processo di condivisione tra tutte le parti istituzionali, sociali ed economiche della regione".

"Siamo vicino alle famiglie, agli studenti e alle imprese, consapevoli dei sacrifici che dovranno ancora affrontare, con l'impegno di garantire la vicinanza della Regione - concludono i consiglieri di Centrodestra - attraverso tutte le misure a nostra disposizione e alzando la voce per pretendere una campagna vaccinale che finalmente risponda alle aspettative di tutti".