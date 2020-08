'Da maggio, quasi mille migranti al mese in Fvg'

Il governatore Massimiliano Fedriga ha presentato i numeri dei nuovi flussi legati alla rotta balcanica in Fvg, intervenendo in audizione al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell’accordo di Schengen.

“Il problema che da qualche anno assedia la nostra regione, si è aggravato in seguito alle misure di contrasto della pandemia, che implicano una gestione più difficile anche per la sicurezza sanitaria. L’accoglienza è molto diversa perché chi entra in Italia deve rispettare l’obbligo di quarantena e in questo momento non ci sono strutture e non abbiamo capacità per accogliere altri immigrati”.

“Mentre durante l’emergenza l’immigrazione era limitata, da maggio i numeri sono nettamente ripresi: a maggio abbiamo registrato 928 irregolari, tra rintracci e chi si è presentato spontaneamente in Questura; a giugno più di 700, mentre a luglio, senza contare l’ultima settimana, per la quale non abbiamo ancora i dati completi, è stata superata quota 700”, ha illustrato Fedriga.

“Molti problemi sono legati al fatto che tanti migranti non rispettano la quarantena. Ricordo, ad esempio, che dall’ex caserma Cavarzerani sono uscite 40 persone malgrado l’obbligo di isolamento prima che il sindaco Fontanini istituisse con ordinanza la zona rossa. Attualmente nella struttura ci sono poco meno di 500 persone. La decisione di prolungare il divieto di entrata e uscita è stato dettato perché è emerso un nuovo caso positivo che, come i tre precedenti, è stato subito trasferito in una struttura isolata. Questa decisione ha provocato una protesta molto accesa, con incendi e sassaiola contro i mezzi della Protezione civile”.

“In merito alla richiesta di chiusura dei valichi secondari – prosegue Fedriga – sottolineo che non è stata una mia proposta, ma un’ipotesi di soluzione emersa dal tavolo tra Prefetture, Questure e Procure. Con il cambio di Governo in Slovenia, sono migliorati i rapporti per la gestione del fenomeno migratorio e sono aumentate in modo considerevole le riammissioni, anche se i numeri non sono ancora sufficienti. Abbiamo creato un nucleo sanitario ad hoc per poter effettuare in tempi rapidi le visite e garantire la riammissione entro 24 ore. Credo che con la collaborazione della Slovenia, l’ipotesi di chiusura parziale sarebbe perfettamente sostenibile, perché avverrebbe in accordo e non, come fatto dagli sloveni all’inizio della pandemia, con chiusure unilaterali senza che l’Italia e il Fvg fossero informati”.

“I delinquenti del traffico di esseri umani cambiano continuamente strategia, quindi non è pensabile adottare una soluzione 'statica'. Prima passavano via terra, a piedi, attraversando per i boschi, specie nella zona di Trieste. Poi hanno iniziato a usare i mezzi per arrivare fino in Friuli, proprio perché c’era stato un aumento dei respingimenti in Slovenia che, lo ricordo, è un Paese democratico, dove chi arriva dalla rotta balcanica può fare richiesta di protezione. Adesso si dichiarano tutti minorenni, anche se non lo sono. E qui c’è anche un problema legislativo, perché bisogna fare i raggi, con avvallo del giudice, e risulta quindi matematicamente impossibile qualsiasi respingimento”.

“Abbiamo lanciato l’allarme al Governo, ma ho appreso che il ministro Lamorgese propende per un utilizzo maggiore dell’Esercito al confine. Temo che, alla luce dei chilometri da presidiare, questa soluzione non possa dare un risultato apprezzabile. In Fvg contiamo 1,2 milioni di abitanti: capite che, se viaggiamo a poco meno di mille migranti al mese, il rischio, anche sanitario, non è irrilevante. Siamo stati una delle Regioni con le migliori performance nel contrasto al Coronavirus. Ma adesso assistiamo a nuovi casi tutti legati a persone rientrate dall’estero (come i due pazienti in terapia intensiva, entrambi rientrati dall’Albania) o stranieri. Sappiamo che l’area balcanica - Serbia, Albania, Bulgaria, Montenegro e Bosnia – sta vivendo una nuova ripresa dei contagi, quindi non possiamo che guardare con allarme ai flussi in arrivo da quell'area”.

“L’accoglienza diffusa – ha ribadito Fedriga - mi vede profondamente contrario, specie per l’obbligo di quarantena: è impossibile fare i controlli in appartamenti, condomini o palazzi. Ed è difficile garantire la sicurezza sanitaria, quella sì competenza di carattere regionale. Abbiamo dato disponibilità anche formale a mettere a disposizione i mezzi della Protezione civile, come i droni, per i controlli ai confini. Per noi basta che la soluzione adottata dal Governo porti risultati e garantisca che sia preservata la legalità”.

Poi, rispondendo alle domande, Fedriga è intervenuto anche sui due casi politici di ieri, quello del consigliere della Lega Calligaris e quello dell’ex responsabile della Protezione civile di Grado. “Nel primo caso – ha detto Fedriga – abbiamo assistito a un’interruzione della seduta di Commissione con ingresso illegittimo e illegale in Aula da parte di CasaPound. Ne è nato uno scontro verbale con toni molto accesi, nel quale il consigliere ha fatto un’uscita condannabile. E lo ha fatto lui stesso, scusandosi per i termini assolutamente non accettabili utilizzati. In merito a Grado, sono stati presi immediati provvedimenti di carattere disciplinare da parte del sindaco e la Protezione civile regionale ha espresso la propria posizione di condanna in modo molto chiaro”.

"Nel corso dell'audizione - ha commentato Eugenio Zoffili, deputato e coordinatore regionale della Lega Sardegna, Presidente del Comitato - Fedriga ha ribadito la priorità di rafforzare i controlli alle frontiere della rotta balcanica, in particolare al confine con la Slovenia, insieme alla chiusura di tutti i valichi cosiddetti 'minori' con misure che permettano di prevenire ingressi di immigrati clandestini con tutti i rischi, in primis sanitari, che ne derivano. Si tratta di richieste urgenti e di assoluto buon senso, che torneremo a ribadire anche in occasione di una prossima missione sul campo del Comitato Bicamerale in Friuli Venezia Giulia. I cittadini italiani sono stanchi di sopportare il silenzio e l'indifferenza del Governo, è tempo di dare risposte concrete!".