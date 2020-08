'Da Roberti vergognosa aggressione politica ai sindaci'

“Quella dell'assessore Roberti è una vergognosa aggressione politica ai sindaci. Le Istituzioni si rispettano, si parla con loro anche da posizioni differenti e soprattutto, lo sappia l'assessore Roberti ma anche il presidente Fedriga, quando si vincono le elezioni, da sindaco o da presidente di Regione, si rappresenta tutti: un intero territorio e un'intera comunità”. Lo dice il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, replicando all'assessore regionale alla Sicurezza del Fvg, Pierpaolo Roberti, il quale, ai 28 sindaci firmatari di una richiesta di aiuto alla Regione per la gestione di minori stranieri non accompagnati, ha risposto di aspettarsi che “i firmatari della missiva non ci presentino più richieste di contributo”.

“Non ci si può comportare così con gli amministratori locali” - ha ammonito Shaurli, che ha aggiunto: “Chiediamo immediatamente delle scuse. Non si possono minacciare dei sindaci che stanno lavorando quotidianamente sul loro territorio per rispondere ai problemi dei loro cittadini”.