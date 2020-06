'Dal decreto scuola nulla per i precari'

"Il Governo non ha alcuna intenzione di investire sulla scuola, nonostante l'emergenza sanitaria. Il messaggio offerto dal decreto Scuola appena approvato, insieme all'idea di affidarsi a plexiglass e visiere, è chiaro: scordatevi risorse per nuovi spazi e stabilizzazione docenti, fondamentali per una didattica in sicurezza all'altezza della situazione". Lo dichiara il senatore Mario Pittoni, presidente della commissione Cultura a palazzo Madama e responsabile Istruzione della Lega.

"Non è la Lega ma Leu ad aver bisogno di rifarsi la verginità dopo gli impegni presi col mondo della scuola gli ultimi due mesi, puntualmente rimangiati alla vigilia del voto sul decreto", aggiunge poi Pittoni, replicando all'attacco di Nicola Fratoianni.

"Per settimane Fratoianni ha condiviso la nostra battaglia per la stabilizzazione dei precari, che a settembre supereranno le 200 mila unità. Per poi esibirsi in una piroetta di 180 gradi all'ultimo minuto, magnificando la proposta d'intesa del ministro dell'Istruzione di fatto peggiorativa; tanto da sembrare quasi un dispetto ai precari che si erano permessi di protestare", conclude Pittoni.