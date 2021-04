'Dal Decreto Sostegni maggiori risorse alle Regioni'

"Abbiamo analizzato gli emendamenti finalizzati a favorire finanziariamente la ripartenza e ad aumentare l'entità delle risorse destinate alle Regioni per far fronte all'emergenza pandemica". È la dichiarazione resa dall'assessore del Friuli Venezia Giulia alle Finanze Barbara Zilli sulla riunione odierna in videoconferenza della Commissione Affari finanziari della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

La Commissione ha affrontato il tema del disegno di conversione in legge del decreto n.41 del 2020, il cosiddetto Decreto Sostegni, di cui si occuperà domani la Conferenza Unificata, l'organismo presieduto dal Presidente del Consiglio o, su sua delega, dal Ministro per gli Affari Regionali, del quale fanno parte i ministri dell'Economia e finanze, delle Infrastrutture e della Salute, il Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome e i presidenti di Anci e Upi.

La Conferenza Unificata, convocata alle 14.30, esprimerà il suo parere sul disegno di conversione del Decreto Sostegni quale primo punto all'ordine del giorno, prima di pronunciarsi sul riparto delle risorse assegnate nel 2021 sui capitoli del Fondo unico per lo spettacolo e di ascoltare gli interventi dei ministri Giovannini, Bianchi, Carfagna e Messa sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).