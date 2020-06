'Dal Governo ennesimo schiaffone alla nostra autonomia'

"Ennesimo schiaffone agli eroi in prima linea contro il Covid e al Friuli Venezia Giulia. Il governo ha bocciato il nostro emendamento al decreto Rilancio che prevedeva la possibilità per regioni e province autonome di dare un bonus ulteriore al personale sanitario. È vergognoso che una regione a statuto speciale come il Fvg non possa ormai nemmeno più decidere di destinare risorse ulteriori a chi ha lavorato per mesi in condizioni di emergenza per salvare vite umane. Ecco la riconoscenza e la coerenza di chi organizza conferenze stampa e dirette Facebook a tutto spiano riempiendosi la bocca di tante belle parole per medici, infermieri ed operatori sanitari salvo poi passare davvero dalle parole ai fatti". Così la deputata friulana della Lega Vannia Gava, firmataria dell'emendamento.