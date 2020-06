'Dal Governo nessuna certezza per lo scalo di Ronchi'

“Nessuna certezza sulla data di riapertura dell’aeroporto di Trieste, nessuna certezza sul ripristino dei collegamenti con Roma e Milano. L’unica cosa che pare certa è che tre miliardi di denaro pubblico, quindi anche dei cittadini del Friuli Venezia Giulia, saranno destinati a salvare Alitalia, ma senza la garanzia sulle rotte da e per Ronchi dei Legionari”. Così Sandra Savino, deputata e coordinatrice di Forza Italia Fvg al termine del question time sullo scalo, a cui ha dato risposta il ministro alle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli.

Convitato di pietra il ministro allo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, che ieri nel corso di un’audizione parlamentare aveva candidamente ammesso che non può occuparsi dell’aeroporto della sua città per timore di essere accusato di interesse localistici. “Paradossalmente, un capoluogo di regione paga il prezzo di avere un ministro come cittadino. A questo punto suggerisco al ministro di portare la residenza all’estero, così nessuna città italiana subirà danni”, conclude Savino.