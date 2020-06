'Dal Mise contributi agli Enti di ricerca Fvg'

Ci sono anche Università di Udine, Cro di Aviano, Icgeb e Sissa di Trieste tra i beneficiari dei finanziamenti concessi dal Ministero dello Sviluppo Economico per il potenziamento degli Uffici di trasferimento tecnologico, finalizzati a migliorare le relazioni tra il mondo della ricerca e il sistema produttivo.

Complessivamente, il bando emanato dal dicastero del ministro Stefano Patuanelli, erogherà 5.102.251,85 euro a favore di 64 progetti presentati da 48 soggetti a livello nazionale tra Università, Enti pubblici di ricerca e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Grazie a questa misura, 85 giovani in tutta Italia altamente qualificati potranno continuare a operare.

“Sui 64 progetti, ben cinque sono stati presentati in Friuli Venezia Giulia (due, infatti, sono quelli dell'Università di Udine, un progetto a testa per Sissa e Icgeb di Trieste e per il Cro di Aviano)", sottolineano i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle. "Un dato che va ben al di là del 2% che rappresenta la regione sul piano demografico e che premia così l'eccellenza della nostra ricerca”.