'Dal Pnrr 400 milioni per il Porto di Trieste'

"Molto positiva la definitiva e attesa assegnazione delle importanti risorse del fondo complementare alle opere di potenziamento delle infrastrutture logistiche portuali e all'edilizia popolare. Quei 400 milioni daranno impulso decisivo alla competitività e alla sostenibilità energetica dello scalo, mettendo Trieste nelle condizioni di essere sempre più quell'asset strategico per il Paese e punto di riferimento a servizio della regione. Quello che dobbiamo fare davvero è trasformare i soldi in occasione di progresso civile e sociale per la comunità, non solo economico". Lo afferma la senatrice Tatjana Rojc (Pd) commentando il via libera della Conferenza Unificata ai decreti del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile sulla ripartizione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del piano complementare destinate alle ferrovie regionali, i porti e le case popolari.