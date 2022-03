'Dal tavolo per la ripartenza indicazioni all'Ue'

Una risoluzione redatta dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia per sottolineare, nella fase ascendente dell'iter normativo dell'Unione europea, quello in cui si può ancora intervenire nei contenuti delle direttive comunitarie, quali siano gli interessi del nostro territorio.

Sarà un documento pragmatico che non arriverà da solo all'attenzione delle preposte Commissioni di Camera e Senato che ne faranno sintesi per il Parlamento, ma riporterà argomenti di interesse nazionale, ovvero anche delle altre Regioni più attive in ambito di politiche Ue, secondo un coordinamento a cui sta lavorando alacremente il presidente dell'Assemblea legislativa del Fvg, Piero Mauro Zanin, in qualità di coordinatore di tutti i Consigli regionali proprio per le politiche comunitarie.

È quanto ha spiegato lo stesso Zanin coordinando con il presidente della V Commissione consiliare, Diego Bernardis (Lega), il Tavolo per la terza ripartenza dedicato alla Sessione europea 2022, svoltasi nell'emiciclo del Palazzo di piazza Oberdan, a Trieste, che per l'occasione ha accolto gli interventi dei principali portatori di interesse della regione.

"Due le novità, quest'anno", ha spiegato ancora Zanin soffermandosi sul fatto innanzitutto che la seduta è stata organizzata per la prima parte dell'anno, mentre le altre volte il contributo del Fvg arrivava dopo l'estate, aspetto che ne inficiava l'incisività sulle decisioni che venivano prese a livello nazionale. Secondo punto, il lavoro in stretta sinergia con gli altri Consigli regionali d'Italia. "Perciò faremo sì un focus Fvg - ha spiegato -, ma si tratterrà di un documento che diverrà guida, con i documenti degli altri Consigli regionali, per una risoluzione che tenga conto degli argomenti di comune interesse nazionale, al fine di avere un maggiore peso come Paese agli occhi dell'Ue".

"L'auspicio è che questo pezzettino di lavoro rivolto all'Europa diventi sempre più grande e ascoltato, anche per contrastare gli interessi delle lobby che premono sull'Unione e la indirizzano, per aumentare invece la tutela degli interessi dei cittadini", ha aggiunto evidenziando "l'ancora scarsa capacità degli Stati europei a sacrificare gli interessi nazionali per quelli comunitari, ma se c'è una prospettazione di unione, questa ci sarà solo se l'Ue saprà sfruttare le autonomie locali e la loro capacità di fare sintesi tra di loro".

"Per noi è un momento fondamentale per raccogliere, all'interno dell'amministrazione regionale e di tutta la comunità attraverso le vostre testimonianze, quelle proposte che ci permettano di fare in modo che le politiche europee siano il più possibile aderenti alle esigenze dei territori, e in particolare al nostro territorio", ha detto poi l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, portando i saluti anche del presidente Massimiliano Fedriga.

"Il momento è di continuo cambiamento - ha affermato -, ma questa è l'occasione fondamentale per far emergere le criticità ma anche le leve di forza che questo territorio può esprimere con quel partenariato che noi cerchiamo di rendere modello, nelle consultazioni per gli iter legislativi che vogliamo porre in essere quando parliamo di politiche europee".

Punti di forza e criticità, suggerimenti e progetti già avviati da tempo in un Friuli Venezia Giulia che, sotto molti aspetti, si profila come Regione all'avanguardia sul palcoscenico nazionale. Facendo bene attenzione, ovviamente, al Green Deal, alle esigenze delle piccole e micro imprese, a una pianificazione adeguata per ottenere il massimo vantaggio dai fondi legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), ai rapporti universitari internazionali, alla governance e al problema del ricambio generazionale in agricoltura.

Questi i principali elementi emersi questa mattina nell'emiciclo di piazza Oberdan. L'Europa e l'auspicata ripresa, insieme a tutti i diretti collegamenti con il Pnrr, sono stati dunque i cardini dei lavori coordinati dal presidente del Cr Fvg, Piero Mauro Zanin, che proseguiranno con una seconda sessione di audizioni, questa volta riservate a parlamentari ed europarlamentari.

Gli interventi, che saranno sintetizzati dalla V Commisaione giovedì prossimo per una risoluzione unitaria da portare in Aula a fine mese, hanno preso il via con le parole da remoto del prorettore dell'Università degli Studi di Udine, Angelo Montanari, che ha rimarcato come "la dimensione internazionale dei nostri atenei sia importante come quella territoriale. Formazione, ricerca e trasferimento della conoscenza costituiscono elementi cardine: la rete universitaria regionale vanta ottime individualità e alcune eccellenze, ma anche un modello proiettato a livello internazionale da preservare. A Udine lavoriamo lungo tre assi: didattica in presenza, ma senza chiusure verso il digitale; un piano strategico di ateneo ormai quasi giunto a compimento e la partecipazione attiva al Pnrr".

Georg Meyr, direttore del dipartimento di Scienze politiche e sociali dell'Università di Trieste, ha condiviso le precedenti istanze, evidenziando anche le necessità legate "alla massima internazionalizzazione, all'ampliamento dei progetti di scambio e dell'aumento delle potenzialità in ambito informatico. Le nostre linee di sviluppo passano attraverso la piena collaborazione con tutti gli attori pubblici e privati nell'ambito di attività connesse all'integrazione europea, disponibili ai progetti per la formazione e il rafforzamento professionale degli operatori. Esiste, però, il problema dell'uniformazione delle modalità di accesso alle varie università in Europa e anche del riconoscimento automatico dei titoli di studio in uscita nei 27 Paesi partecipanti. Bisogna anche andare verso il riconoscimento dei titoli studio presi in Europa per l'esercizio delle libere professioni".

Ancora dall'ateneo giuliano, il docente di Diritto costituzionale Paolo Giangaspero ha ribadito "la necessità di fare rete tra Assemblee legislative, nonostante le criticità che, soprattutto in tema di Pnrr, spostano i valori verso gli esecutivi. La governance lancia la sfida della ripartizione delle competenze tra centro e periferia con una forte spinta accentratrice. L'obiettivo è bilanciare o riequilibrare i meccanismi di centralizzazione, partendo dal Parlamento, per favorire un maggiore coinvolgimento delle Assemblee con la circolazione di quelle buone pratiche, nelle quali il Fvg è molto evoluto, ai fini di un maggiore equilibrio tra Esecutivo e Legislativo".

Passando all'ambito delle eccellenze scientifiche, il presidente dell'Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale (Ogs), Nicola Casagli, in tema di Green Deal europeo ha rimarcato "l'importanza delle attività legate al mare e la necessità di intervenire sull'economia biosostenibile. Le azioni e le attività devono essere rivolte alla comprensione delle modificazioni negli ecosistemi marini, prestando attenzione ai rumori sommersi: se si vogliono trovare nuove risorse, infatti, bisogna anche fare esplorazione. È inoltre necessario intervenire sulla resilienza degli ecosistemi costieri che in Fvg sono sede di attività turistiche e industriali. Importante è anche lo stoccaggio dell'energia verso la transizione ecologica".

Il direttore scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa Fvg), Anna Lutman, ha auspicato 'riferimenti univoci dal punto di vista analitico e investimenti nella digitalizzazione per la realizzazione di banche dati comuni. Un rischio è altresì legato al concetto della tassonomia Ue e dell'economia al servizio delle persone, dove vediamo l'abbandono di alcuni strumenti virtuosi in fatto di gestione ambientale'. Alberto Cozzi (Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale di Trieste), partendo "dal Green Deal e da un'emergenza Ucraina che rende gli obiettivi sempre più complessi da raggiungere", ha invece spaziato tra "l'assenza a livello europeo di una modalità unica per il calcolo delle emissione di CO2 e l'impatto del trasporto e della logistica (serve un quadro unico per i raffronti)", proseguendo con "la resilienza dell'economia e del bacino dei trasporti anche davanti ai frequenti attacchi di hacker".

Michele Nencioni, direttore di Confindustria Udine, è partito dalla "messa a terra degli impianti industriali della cattura di CO2, dove serve una maggiore spinta", per poi passare "agli inquinanti delle acque, agli impianti di recupero delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, allo sviluppo di un'area produttiva ecologicamente attrezzate e alle competenze digitali nell'istruzione".

Posizione analoga quella di Francesca Comello, vicepresidente di Confartigianato Udine, che ha evidenziato "il grande problema legato all'accesso al credito, anche in vista di ulteriori strette. Il 95% delle aziende che rappresentiamo rientrano tra le micro e le piccole imprese, bacino che l'Europa tende però a sottovalutare. Bisogna quindi insistere su strumenti aggregativi che lascino intatte le singole identità e puntare sulla formazione, perché emerge una discrasia tra la richiesta di addetti e la mancanza di persone con almeno una minima competenza".

Helene Hotellier, responsabile degli Affari pubblici europei di Federdistribuzione, individua "nel pacchetto delle misure climatiche un'iniziativa molto concreta, ma dal grande impatto per il nostro settore: la revisione delle regole europee su gas fluorurati a effetto serra con punti vendita climaticamente neutri. Due le iniziative in tema di economia circolare: stimolare il consumatore alla riparazione dei prodotti e non alla restituzione, ma anche in ottica di filiera sui prodotti sostenibili e sulla loro progettazione eco-compatibile. Bisogna anche andare verso un unico strumento che raccolga tutte le informazioni sui prodotti e creare un sistema che non comprometta la competitività delle aziende europee".

Paolo Felice, vicepresidente di LegaCoop Fvg, perplesso riguardo il piano rurale e anche per la scarsa attenzione riservata al sistema del welfare e del sociale, si è soffermato sulla "sostenibilità energetica e alimentare, dove il Pnrr andrebbe risistemato. In tema di governance, centrale per l'efficienza dei programmi, il Pnrr prevede un accentramento con le periferie (Regioni incluse) purtroppo bypassate. L'economia circolare va gestita da e con i territori: un tema culturale, questo, da approfondire. In agricoltura serve infine la promozione dell'autonomia delle piccole imprese, anche in forma cooperativa, considerando il ricambio generazione nel settore".

È giusto insistere sul New Deal, ma non si può chiedere alle imprese di farsene interamente carico da sole, senza contributi di sostegno; si tratta di interventi epocali, che riguardano il mondo intero. Questo il monito lanciato dalla Confederazione italiana della piccola e media industria (Confapi) regionale. Nessun problema a parlare di Europa ed esigenze del settore biologico, ma poi bisogna anche fare buone pratiche, applicando le direttive comunitarie a livello locale, ha detto l'Associazione italiana agricoltori biologi (Aiab).

"Eppure - è stato fatto notare da Cristina Micheloni - c'è richiesta di bio più di quanto si stia producendo e avremmo le capacità per colmare il divario". Inoltre "si deve essere lungimiranti e non continuare a gestire l'immediato. È sbagliato insistere sull'agricoltura energivora, come ad esempio quella del mais, solo perché la zootecnia ne ha bisogno, perché significa non tenere conto delle risorse che non disponiamo per tale produzione e ci costringono a rifornirci da terzi". Serve un Piano regionale che veda coinvolta l'agricoltura, ma anche altri settori tra cui ambiente, salute, acquacoltura e non ultima la ricerca, dove si investe pochissimo. Così come serve maggiore attenzione sulla formazione.

Lavoro transfrontaliero in entrata che caratterizza la nostra regione e necessità di combattere il sommerso in cui questo tipo di lavoro è relegato, al centro del contributo di Michele Berti della Uil Fvg, che per far sì che diventi invece un flusso di lavoratori regolari propone che "sia costruito un quadro normativo coerente con la legislazione comunitaria. Visto che Italia, Slovenia, Croazia e Austria sono tutte nell'Unione europea, si può creare una legislazione nazionale e regionale in linea con quella comunitaria e far sì che il lavoro nero non abbia più alibi, perché quello regolare a quel punto conviene a tutti". Non da meno, il Fvg potrebbe agire come già ha fatto la Lombardia, dove è stata istituita un'apposita Commissione per le problematiche dei lavoratori transfrontalieri e atta a monitorare le dinamiche del lavoro transfrontaliero.

A seguire, da Lilli Bigoni della Cisl sono giunte sottolineature sul contenimento del costo carburanti e il reperimento dei carburanti stessi, sull'economia circolare e la creazione di nuovi posti di lavoro, sulla formazione perpetua ma anche per forme di lavoro e figure professionali nuove che verranno a crearsi attraverso le nuove economie, sulla parità di genere legata alla digitalizzazione, dove il mondo femminile ha bisogno di maggiore formazione.

E di digitalizzazione, ma legata a istruzione e cultura, ha parlato Federico Vicario della Società filologica friulana, che ha detto dell'importanza di mettere a disposizione della comunità servizi da remoto e dell'uso di piattaforme digitali, per l'erogazione della didattica da parte degli enti di formazione, attraverso materiale che non deve essere solo di quantità, ma di qualità. Dopo la ripartenza, il Consiglio regionale del Fvg dovrebbe pensare anche a come mantenere sistematicamente il materiale digitalizzato per la sua messa a disposizione nel tempo.

Temi socio-sanitari all'attenzione, invece, del Coordinamento unitario pensionati lavoratori autonomi (Cupla), che sente l'esigenza di un osservatorio e di un monitoraggio costante e puntuale di queste politiche, che devono essere volte a mantenere l'anziano nella propria abitazione con il potenziamento dell'assistenza domiciliare rispetto alla residenzialità, il potenziamento dei distretti, la realizzazione delle case di comunità e delle Centrali operative territoriali, lo sviluppo della telemedicina e dell'abitare collaborativo (Cohousing).

Il presidente Bernardis ha, infine, ringraziato "per la partecipazione sentita e i molti contributi fatti pervenire alla V Commissione, che saranno tutti sintetizzati giovedì 24 marzo, dalla Commissione stessa per la creazione di una risoluzione da far arrivare all'Aula a fine mese".