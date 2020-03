'Dalla nostra storia, la forza per questa nuova sfida'

"La nostra storia deve darci forza nell'affrontare questa nuova sfida, che mette alla prova capacità organizzative ed energie morali di istituzioni e popolazione. L'Italia ha già superato momenti bui in passato e tutti noi ce la faremo anche questa volta se sapremo essere una comunità unità". Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, nella ricorrenza della nascita del Regno d'Italia, avvenuta il 17 marzo del 1861.

"Siamo in un momento decisivo - continua l'esponente dem - della lotta a una malattia contro cui serve massima responsabilità sociale e fiducia nelle Istituzioni. Un grande Paese si riconosce dalla sua unità e dal rispetto reciproco, perché in circostanze come queste serve il contributo di tutti".

Per Shaurli "la Regione Friuli Venezia Giulia è parte indistinta e determinata di questa lotta, come fu in passato convinta assertrice della volontà di essere Italia, e oggi anche Europa".