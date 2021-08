'Dalla Regione oltre 90mila euro allo sport goriziano'

“Ammontano a 90,855 euro le ulteriori risorse che la Regione stanzierà a favore di interventi di manutenzione ordinaria per diversi impianti sportivi del territorio goriziano”. Lo annuncia, in una nota, il consigliere regionale Diego Bernardis (Lega), che esprime: “Massima soddisfazione poiché durante la recente manovra di assestamento di bilancio è stato approvato un mio emendamento che ha assegnato ulteriori 500mila euro al bando regionale destinato alla manutenzione degli impianti sportivi, in tal modo è stato possibile scorrere la graduatoria e includere molti interventi che altrimenti sarebbero stati esclusi”.

“Gli interventi inclusi – dettaglia il consigliere, che è anche presidente della Commissione Sport e Cultura – riguardano per 16.714,49€ il Comune di Villesse che potrà adoperarli per importanti lavori di riqualificazione alla palestra comunale polivalente. In particolare verranno sostenute le spese per la rimozione e la sostituzione del manto di copertura in guaina del tetto presso gli spogliatoi della palestra comunale di Villesse”.

“Non sono meno importanti – continua Bernardis – sia il contributo regionale di 20mila euro per il campo sportivo comunale di Capriva del Friuli, che i 10mila euro per lo stadio comunale Germano Mian di Cormons. A Capriva del Friuli lo stanziamento permetterà all’ASD Unione Friuli Isontina di ultimare i lavori per il rinnovo del manto del campo in erba sintetica dedicato alla scuola calcio e di raggiungere l’integrazione dell’impianto di produzione di acqua calda sanitaria degli spogliatoi. Per l’ASD Cormonese lo stanziamento previsto sarà utile per l’installazione dei miscelatori temporizzati e per l’esecuzione di una nuova tratta dell’impianto, oltreché per la sostituzione dei telai delle finestre apribili con vetri antisfondamento e installazione delle doghe frangisole”.

“Sono tre le società sportive isontine che grazie allo scorrimento delle graduatorie beneficeranno di un importante contributo. All’ASD Kayak Canoa Monfalcone – illustra il consigliere Bernardis – andranno risorse pari a 19mila euro per migliorare l’efficienza energetica della sede della società sportiva, procedendo con la sostituzione dei serramenti esistenti e con la coibentazione delle pareti esterne dove trovano spazio gli spogliatoi. All’USD Mladost di Doberdò del Lago invece i 16.133euro di contributo serviranno per il ripristino e gli adeguamenti delle finiture e dei sanitari dei bagni per gli spettatori, inclusa la demolizione e il rifacimento di tratti della pavimentazione e dei sottofondi per risolvere annose perdite di parte delle tubazioni interrate. All’ASD Circolo Tennis di San Pier d’Isonzo sono destinati 9mila euro per la manutenzione il miglioramento della sede sociale e della zona degli spogliatoi, inclusi i bagni e il magazzino”.

“Ringrazio il presidente Massimiliano Fedriga e l’assessore regionale allo Sport, Tiziana Gibelli, per aver fin dal principio appoggiato la mia proposta di emendamento. L’impegno – conclude Bernardis – è far sì che anche con le prossime manovre finanziarie si possano reperire ulteriori fondi per scorrere le graduatorie e soddisfare le tantissime altre richieste di realtà sportive di tutto il Friuli Venezia Giulia”.