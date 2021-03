'Dalla Slovenia riceviamo abusi intollerabili'

“Il Governo sloveno continua a sbarrare i valichi con il Friuli Venezia Giulia, per impedire l’accesso nel proprio territorio agli italiani, creando gravi disagi ai lavoratori che operano oltre i confini. Sono stati installati nuovi sbarramenti a Muggia nelle frazioni di Lazzaretto, Santa Barbara, Cerei, Chiampore oltre che in provincia di Udine, a Taipana. Chiedo al ministro Di Maio d'intervenire immediatamente: non possiamo continuare a restare inermi di fronte agli abusi della Slovenia che ha deciso di vietare il transito in vista del lockdown che sarà attivato sul proprio territorio dal 1° aprile, senza essere informati preventivamente e mettendo quindi in difficoltà i sindaci dei territori coinvolti", dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto, che annuncia un’interrogazione al Governo per assumere delle iniziative contro il blocco dei confini disposto dalla Slovenia.

"Di fronte a queste problematiche di confine, sollecitiamo anche maggiori controlli sul flusso dei migranti provenienti dalla Rotta Balcanica. Inconcepibile il comportamento che in questa emergenza sanitaria sta portando avanti un Paese dell’Unione europea nei nostri confronti e nel silenzio di ogni Istituzione", conclude Rizzetto.