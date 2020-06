'Dalle assicurazioni un sostegno alle attività stagionali'

Un fondo da un miliardo per ristorare delle perdite le attività stagionali estive, finanziato con un contributo delle compagnie assicurative. Lo prevede un emendamento presentato dal deputato di Forza Italia Roberto Novelli che nei prossimi giorni passerà all’esame della commissione Bilancio della Camera.

"C’è chi con la crisi rischia la chiusura e chi, seppur involontariamente, dal lockdown ha tratto beneficio economico. Nella prima categoria ci sono le attività stagionali che, nonostante le riaperture, hanno subito e subiranno le conseguenze della misure di contenimento del virus. Nella seconda le assicurazioni che a seguito del crollo del traffico, e quindi dei sinistri, si stima che risparmieranno oltre un miliardo di euro di risarcimenti danni. La mia proposta prevede che le compagnie versino trenta euro per ognuna dei circa 35 milioni di polizze auto emesse per creare il fondo di solidarietà. Un emendamento a costo zero per lo Stato e, di fatto, per le assicurazioni, che permetterebbe di aiutare tante attività in difficoltà e salvaguardare posti di lavoro”, scrive il deputato Novelli.