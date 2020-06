'Dallo Stato fondi insufficienti ai Comuni'

“È comprensibile la smania di voler difendere a tutti i costi l’operato di un Governo che sta scontentando tutti, ma all’ansia da comunicato dovrebbe almeno corrispondere l’accuratezza dei numeri che si riportano. Consigliamo in futuro di evitare note stampa di dubbia veridicità, poiché l’impreparazione e le fake news si possono tollerare ma la difesa a priori del proprio partito a scapito dei cittadini proprio no”. Questo il commento dei consiglieri regionali della Lega, Alfonso Singh e Luca Boschetti, i quali rispondendo al collega del Movimento 5 Stelle, Mauro Capozzella, definiscono “insufficiente l’intervento dello Stato per i Comuni del Friuli Venezia Giulia, soprattutto considerando l’esosa compartecipazione della Regione al saldo della finanza pubblica”.

“L’acconto da parte dello Stato versato nelle casse del Friuli Venezia Giulia è pari a 17 milioni di euro, ovvero 10 in meno rispetto a quando asserito dall’esponente pentastellato. Di conseguenza, anche il saldo finale varrà circa 30 milioni di euro in meno di quanto pensa Mauro Capozzella. Comunque di queste risorse non ci sarà traccia prima di un anno, ovvero molto dopo rispetto agli oltre 500 milioni di euro che la Regione rimetterà, come ogni anno, a disposizione del sistema delle autonomie locali, oltre agli interventi straordinari già messi in campo” conclude la nota di Singh e Boschetti.