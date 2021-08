'Danni da grandine, serve una proroga'

Dalla lista civica Fiume Futura e dal Pd arriva la richiesta alla Giunta Canton di attivarsi concretamente affinché la Regione conceda una proroga del termine – fissato per giovedì 12 agosto – per la presentazione del Modello di stima preliminare dei danni, ovvero il documento necessario per segnalare i danni subìti dai cittadini o dalle aziende in occasione della rovinosa grandinata di domenica 1 agosto.

"Nei giorni immediatamente successivi – dichiarano i consiglieri comunali di Fiume Veneto, Annalisa Parpinelli e Fabio Tonus per Fiume Futura e Loris Padoani per il Pd - i Sindaci dei Comuni interessati dal maltempo avevano informato i cittadini che la Regione intendeva valutare l’opportunità di stanziare un fondo per il risarcimento dei danni subiti: si rendeva, perciò, necessario procedere con celerità a una stima preliminare dal momento che di sicuro il Governo nazionale non accerterà in questa occasione la calamità naturale".

"Il termine ultimo per consegnare al Comune la domanda con la valutazione dei danni è il 12 agosto, una decina di giorni dopo l'evento calamitoso, giusto nel periodo più difficile per reperire dei tecnici professionisti che possano constatare gli eventuali danni e fare una valutazione, consentendo alle aziende o ai cittadini di presentare il Modello di stima preliminare dei danni".

"Ci sembra una gestione molto frettolosa – concludono Padoani, Parpinelli e Tonus - forse per un mero fine elettorale. Speriamo che questa volta si raccolga il nostro consiglio e il Sindaco si attivi per portare a casa un risultato a favore dei cittadini e le imprese, perché altrimenti chi non ha potuto fare la domanda di valutazione dei danni per impossibilità a reperire qualche tecnico professionista, rimarrà senza un probabile diritto di risarcimento. Inoltre, sarebbe opportuno che Canton, che in diverse occasioni ha vantato la disponibilità e collaborazione della Giunta regionale, si attivi per dare maggior forza alla richiesta di proroga dei termini, coinvolgendo i Comuni limitrofi che, come Fiume Veneto, hanno subito le pesanti conseguenze del maltempo".