'Dare certezze agli asili di Fiume Veneto'

"Lunedì 10 maggio a Fiume Veneto si riunirà la Commissione Bilancio, una richiesta presentata dai gruppi di minoranza", dichiarano i consiglieri Loris Padoani del Pd e Annalisa Parpinelli e Fabio Tonus di FiumeFutura, "per discutere della difficile situazione degli asili che, da tempo, chiedono aiuti per coprire le maggiori spese sostenute durante l’anno scolastico in corso, a causa naturalmente della pandemia".

"Dopo troppe settimane di silenzio - aggiunge Annalisa Parpinelli - ci siamo attivati su più fronti ritenendo urgente sostenere i consigli direttivi delle nostre scuole dell’infanzia. Alla fine, data l'assenza di risposte da parte della maggioranza, per capire se era possibile utilizzare il Fondo del Ministero per le maggiori spese relative a igienizzazione e personale aggiuntivo abbiamo interpellato direttamente la Ragioneria dello Stato. La risposta è arrivata in soli otto giorni, indicando il percorso corretto per utilizzare le risorse, ben 800mila euro assegnate al nostro Comune".

"Quindi al momento ci sono ben due fonti a cui poter attingere per far fronte alle maggiori spese legate al Covid: le risorse del Fondo di cui al Decreto “Rilancio” e l’avanzo di amministrazione del Comune del 2020. Troviamo irresponsabile e inspiegabile l’atteggiamento d'incertezza e la difficoltà nel dare risposte tempestive da parte della maggioranza", continuano Parpinelli e Padoani. "Alle tante promesse ripetute di sostegno è ora di far seguire i fatti concreti: altrimenti c’è il rischio di alimentare un inutile e controproducente clima di sfiducia, particolarmente negativo perché si abbatte su scuole paritarie rette da volontari e da giovani famiglie che hanno bisogno di chiarezza. Manca poco più di un mese alla fine della scuola e già si pensa al nuovo anno scolastico: auspichiamo che la Commissione Bilancio sia il luogo istituzionale di una politica seria che sa dare risposte nell’interesse generale della comunità".