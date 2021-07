'Defibrillatori, una legge che pone l'Italia all’avanguardia'

"Una legge che pone il nostro Paese fra i più evoluti per quanto riguarda la presenza e l’utilizzo di defibrillatori nei luoghi pubblici e di lavoro favorendo la cultura della prevenzione e del primo soccorso per gli attacchi cardiaci. Le malattie cardiovascolare rappresentano infatti la principale causa di morte nel nostro Paese, con il 34,8% di tutti i decessi, di cui 31,7% tra i maschi e il 37,7% e le femmine. Una battaglia di civiltà che Forza Italia ha ingaggiato due anni fa con una proposta di legge a prima firma Mulè , da me sottoscritta convintamente e che mi ha visto relatore insieme all’onorevole Mara La Pia. Oggi è stata approvata definitivamente grazie a una forte condivisione di tutti i gruppi politici e con una forte spinta propulsiva di Forza Italia. Sono inoltre particolarmente orgoglioso che Cividale del Friuli, cittadina di cui sono vicesindaco, abbia precorso i tempi programmando l’installazione in città di sei kit di cardioprotezione di ultima generazione che saranno collocati nelle aree centrali della città, a cui ne seguiranno altri destinati alle frazioni. Iniziativa presa dall’amministrazione comunale e attuata nei due ambiti grazie alla collaborazione della Croce Rossa e al contributo di Civibank". Lo scrive in una nota il deputato di Forza Italia Roberto Novelli, componente della commissione Affari sociali, a commento dell'approvazione della proposta di legge in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici.