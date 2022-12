'Dehor, è stata la Soprintendenza a fare un passo indietro'

"Il giochetto del presidente Fedriga 'salvatore della patria' che grazie a 'una telefonata' con il ministro fa slittare la stretta della Soprintendenza sui dehors si schianta contro la marcia indietro che la stessa direzione generale della Soprintendenza fa, annullando il suo decreto e riconoscendo la validità dell'accordo del 2014". Lo annuncia, in una nota, la consigliera regionale Mariagrazia Santoro (Pd) che come assessore regionale alle Infrastrutture siglò il 9 dicembre del 2014 l'accordo tra la Regione e il Mibact per l'occupazione di suolo pubblico mediante dehors e altre installazioni a carattere provvisorio.

"Dopo essere caduto dalle nuvole sulla stretta inizialmente imposta unilateralmente dalla Soprintendenza, Fedriga ha fatto un goffo tentativo di mostrarsi come paladino del territorio e dei commercianti. La sua azione è stata sbagliata dal principio - continua Santoro - perché anziché trattare una banale proroga che avrebbe semplicemente spostato il problema di sei mesi, avrebbe dovuto affermare con forza e determinazione l'autonomia del Friuli Venezia Giulia. Ma, come dimostrato, anche questa volta non c'è riuscito".

Infatti, rende noto ancora la consigliera, "oggi è arrivata ai Comuni del Fvg la comunicazione, sottoscritta dal soprintendente Simonetta Bonomi, attraverso la quale si notificano delle rettifiche e integrazioni rispetto a quanto comunicato pochi giorni prima, specificando che resta valido l'accordo sottoscritto il 9 dicembre del 2014 tra la Regione Fvg e il Mibact per l'occupazione di suolo pubblico mediante dehors e altre installazioni a carattere provvisorio".

"Alla fine il danno che sarebbe certamente arrivato a esercenti, città e agli stessi uffici della Soprintendenza è stato scongiurato, e non certo per l'intervento di Fedriga", conclude Santoro.