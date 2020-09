'Denunciati a febbraio i problemi del bando per il trasporto scolastico'

"Gli evidenti problemi del bando per il trasporto scolastico li avevamo denunciati a febbraio, insieme a tutte le opposizioni e agli operatori regionali del settore. Fedriga e la sua giunta non hanno ascoltato e ora sul territorio e sui Comuni ricadono tutti danni". Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, dopo che alcuni Comuni del Friuli hanno reso noto che il trasporto scolastico non sarà attivato in quanto la ditta di Lecce aggiudicataria dell'appalto non ha inviato tutta la documentazione e i dirigenti dei Comuni non firmano l'atto di delega del servizio.

"L'assessore Callari voleva addirittura querelarmi - ricorda Shaurli - per averlo messo in guardia su quello che sarebbe accaduto: meglio avrebbe fatto ad impegnarsi per trovare soluzioni evitando tanti disagi a studenti e famiglie. Li avevamo avvisati e c’erano mesi per occuparsene e porvi rimedio, invece come sempre si preferisce perdere tempo con gli scaricabarile o gli attacchi al Governo nazionale. Alla prova dei fatti - indica il segretario dem - il centrodestra regionale non è nemmeno in grado di garantire il trasporto scolastico, non sa fare le poche cose che gli competono".