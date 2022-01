'Derivazioni, la Regione riconosca canoni aggiuntivi alla val Meduna'

"La Regione Friuli Venezia Giulia soddisfi le legittime aspettative della val Meduna, accelerando la compiuta attuazione della legge sulle grandi derivazioni a uso idroelettrico a partire dalla corresponsione dei canoni aggiuntivi".

Lo chiede in una nota il consigliere regionale Nicola Conficoni (Pd), intervenendo sul tema dell'assegnazione delle concessioni relative alle grandi derivazioni e aggiungendo che "per quanto sia avvenuta in forte ritardo rispetto alla tabella di marcia, l'approvazione del regolamento sui criteri di riparto dell'energia gratuita, la cui cessione anche grazie alla nostra iniziativa resterà interamente a beneficio dei territori interessati dallo sfruttamento della risorsa idrica, costituisce un primo importante passo avanti verso l'esecuzione dell'atteso provvedimento".

"Ora, per perseguire lo sviluppo sostenibile della montagna massimizzando i vantaggi derivanti dalla presenza degli impianti, è necessario - sottolinea l'esponente dem - definire i canoni fissi, variabili e aggiuntivi da riconoscere alle Comunità e ai Comuni, mettere a gara le concessioni scadute come quelle nella val Meduna e costituire la società energetica regionale".

"Tuttavia, bisogna velocizzare l'iter recuperando l'ingente tempo trascorso dall'approvazione della legge regionale all'avvio della sua attuazione. Questo - conclude Conficoni - è il modo giusto per compensare gli impatti ambientali e promuovere politiche di rilancio di una porzione significativa della nostra regione che merita di essere tutelata e valorizzata".