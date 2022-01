'Deroghe Ue per piombo e antimonio, salvati i mosaici'

“In seguito a una mia interrogazione parlamentare, il Commissario europeo Breton mi ha risposto che la Commissione europea intende mantenere la deroga per l’utilizzo di piombo e continuare a permettere l’utilizzo dell’antimonio per la produzione degli smalti per mosaici", dichiara in una nota l’europarlamentare e coordinatore Lega Fvg Marco Dreosto.

"Questa è una buona notizia non solo per i produttori di smalti ma anche per tutti i laboratori e mosaicisti che formano una nostra eccellenza conosciuta in tutto il mondo e che di fatto salva queste realtà produttive che fanno parte dell’importante tessuto economico friulano. Sono particolarmente orgoglioso del risultato raggiunto e di essermi mobilitato immediatamente per la difesa degli interessi del nostro territorio in Europa".

"Ora per continuare a tutelare questo e tutti gli altri settori produttivi, è necessario lavorare per una strategia che vada ad abbattere i costi dell’energia in costante aumento e che vedono le imprese e famiglie pagare dei prezzi esorbitanti in bolletta. Come Lega abbiamo chiesto a livello nazionale una cabina di regia per portare il nostro Paese ad avere un futuro energetico indipendente, sicuro e pulito. La Lega al governo e in Europa è al lavoro per difendere gli interessi degli italiani, delle famiglie e degli imprenditori e non ci fermeremo fino al raggiungimento di questi obiettivi", conclude Dreosto in seguito alla notizia della risposta del Commissario Breton che, rispondendo a una sua interrogazione parlamentare, dà ragione al parlamentare di Spilimbergo sulla necessità di mantenere la deroga per il piombo e conferma che non ci sono divieti per l’utilizzo dell’antimonio per la produzione degli smalti per i mosaici.

In precedenza erano passate indiscrezioni secondo le quali la Commissiome Ue avrebbe voluto vietare tali materiali provocando una stangata per le aziende del territorio friulano.