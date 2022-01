'Di scuola-lavoro non si può morire'

Anche il Fronte della Gioventù Comunista del Fvg si mobilita dopo la morte di Lorenzo Parelli, il 18enne deceduto nel suo ultimo giorno di alternanza scuola-lavoro. Il movimento studentesco ha organizzato una manifestazione nazionale, venerdì 28 gennaio, che vedrà i giovani scendere in piazza I Maggio a Udine per commemorare lo stagista friulano.

“Lorenzo – si legge nel volantino – è morto a 18 anni di alternanza scuola-lavoro, schiacciato da una trave d’acciaio mentre lavorava gratis in una carpenteria vicino a Udine. Non è una fatalità imprevedibile. E’ la logica conseguenza quando si mandano gli studenti a lavorare nello stesso contesto che produce quattro morti sul lavoro al giorno. Negli scorsi anni, numerosi incidenti hanno coinvolto gli studenti in stage. Niente è stato fatto per aumentare tutele e sicurezza. Mai si è messo in discussione il modello dell’alternanza scuola-lavoro per quello che è oggi”.

“L’alternanza piega l’istruzione pubblica alle esigenze delle aziende, che puntano ad aumentare i profitti abbassando i salari e aumentando lo sfruttamento. A 15 anni cominciano a insegnarci che è normale lavorare gratis, senza diritti, senza sindacato. Ci abituano così al futuro di precarietà che è stato imposto alla nostra generazione. Le imprese più piccole – prosegue la nota – usano gli studenti come manodopera gratuita, quelle più grandi sfruttano gli stage Pcto per ‘appaltare’ al percorso scolastico la formazione dei loro dipendenti. Anni fa, il movimento studentesco ha lottato scendendo in piazza contro l’imposizione di questo modello. E’ necessario tornare a riempiere le piazze”.

“La morte di uno studente mentre lavorava gratis a 18 anni è un evento gravissimo, che merita una reazione da parte degli studenti di tutta Italia. Per questo il 28 gennaio è stata indetta una giornata di mobilitazione nazionale degli studenti, per gridare a tutto il Paese che non ci rassegniamo a un futuro di sfruttamento e precarietà. Per una scuola diversa da quella che vogliono i padroni”, conclude la nota.