Qual è stato e qual è l’impatto della pandemia e della guerra sulla realtà economica, sociale e occupazionale del Friuli? E quali sono le soluzioni, sia dal punto di vista delle politiche economiche sia sul versante delle riforme istituzionali, che possono consentire al Friuli di cogliere le opportunità di ripresa e innovazione legate al Pnrr? Sono alcuni dei temi che verranno affrontati nella tavola rotonda dal titolo “Di sot in su. I Comuni denominatori per il territorio”, in programma domani, martedì 31 maggio, a Udine, a Palazzo Antonini Belgrado, già sede della ex Provincia, con inizio alle 17.30.

Organizzato dalla Cgil di Udine e introdotto dal suo segretario Emiliano Giareghi, il dibattito sarà anche un’occasione di confronto sulle questioni, quanto mai attuali, relative all’assetto delle autonomie locali, alle carenze delle piante organiche dei Comuni, al mandato dei sindaci. Alla tavola rotonda interverranno Gino Dorigo, storico leader della Cgil friulana, Roberto Muradore, l’ex sindacalista Cisl che si è raccontato nel libro “L’uomo che camminava sui pezzi di vetro”, l’economista di Rilanciafriuli Fulvio Mattioni e il docente universitario Sandro Fabbro, presidente del Comitato terza ricostruzione. Presenti in sala consiglieri regionali, sindaci e altri amministratori locali.